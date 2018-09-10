غدًا.. بدء تطبيق قرار "سعودة" الوظائف في 4 أنشطة.. والترحيل ينتظر المخالفين

القاهرة - مصراوي:

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، غدًا الثلاثاء، توطين وسعودة المهن بمنافذ البيع في 4 أنشطة، ويمنع عمل الوافدين بها.

وضمت الأنشطة، محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية، بحسب بيان وزارة العمل السعودية على موقعها الإلكتروني.

وقالت الوزارة، إن ذلك سعيًا لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

وسيتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الساعات، ومحلات النظارات، ومحلات الأجهزة الكهربائية والالكترونية، في تاريخ 9 نوفمبر 2018ـ.

وسيتم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات، في تاريخ 7 يناير 2019.

واعتمدت الوزارة الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطًا اقتصاديًا بقطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحًا للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين بالإضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.

وتنفذ المملكة تدبير للإصلاح تحت اسم "رؤية 2030"، لإنقاذ الاستثمار السعودي من الاعتماد على البترول، وتزايد مواردها من خلال بعض الأفعال مثل تنفيذ ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الطاقة وفرض ضرائب على المقيمين فيها وأخرها مرسوم هذا النهار بمنع الأيدي العاملة الأجنبية الشغل في 12 وظيفة.

وكان المتحدث المعترف به رسميا لوزارة الشغل والإنماء الاجتماعية بالسعودية، خالد أبا الأفراس، قال في مقابلة مع قناة "العربية"، إن إيواء 12 نشاطاً ومهنة سوف يتم قصر الشغل بها على المواطنين السعوديين بداية من العام الهجري الآتي ستؤمن مئات الآلاف من الوظائف للسعوديين والسعوديات.

ونوه أبا الأفراس إلى أنه سوف يتم تطبيق التوطين في دكاكين المركبات والموتوسيكلات، ومحلات الملابس الجاهزة (أطفال ورجالية)، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية بدءا من العام الهجري.

وحول العقوبات المالية التي سوف يتم فرضها على المخالفين أفاد أبا الأفراس "سوف يتم فرض عقوبة مالية 20 ألف ريال، كما سوف يتم ترحيل كل أجنبي يعمل في مهن خاصة بالمواطنين".

ولفتظت إلى أن المرسوم يأتي ضمن مراسيم تسكين سابقة وستتبعها مراسيم لاحقة، حيث يوفر المرسوم فرصا كبيرة جدا تقدر بمئات الآلاف من الوظائف في قطاع يشهد هيمنة كاملة من الأيدي العاملة الوافدة.

وتحدث أبا الأفراس "في الوقت الحاليّ وزارة الشغل تستهدف قطاع التجزئة، ونعمل على مجريات أخرى مثل قطاع التصنيع والقطاع الصحي، وهناك نشاطات أخرى تشهد هيمنة للوافدين، وهي تمثل فرص عمل جيدة للسعوديين، وحاليا نعمل مع جهات متنوعة ونستهدف مختلَف القطاعات والأنشطة التي ستمكن من تكليف المدنيين".

وشدد أن الوزارة وضعت ممكنات تعين المؤسسات على الالتزام بقرار إيواء تلك المهن بالتنسيق مع حاوية الإنماء والموارد البشرية.

ونوه إلى أن من ضمن الممكنات مدخل الشغل الوطنية التي تستهدف إدخار فرص عمل للسعوديين والسعوديات، ويوجد العديد من سير الشبان الذاتية.