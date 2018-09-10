الدولار يتراجع قرشين في بنك كريدي أجريكول بنهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر صرف الدولار قرشين أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة في بداية تعاملات اليوم، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية ثابتًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرًا في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك القاهرة وقناة السويس والبركة والتجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.