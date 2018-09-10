التضامن توقع بروتوكول مشروع "بيوت الخير" بتكلفة 15 مليون دولار على 3 سنوات

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القاهرة- مصراوي:

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكولًا مع شركة إعمار مصر للتنمية ومؤسسة مصر الخير، تحت اسم مشروع "بيوت الخير"، لتحسين الحالة المعيشية لأسر 3 محافظات.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، اليوم الإثنين في بيان إنه تم إطلاق المرحلة الأولى من المشروع الذي يهدف إلى تحسين الحالة المعيشية لآلاف الأسر المستحقة، بتكلفة 15 مليون دولار على 3 سنوات.

وأضافت أن المشروع سيبدأ في 3 محافظات هم أسوان والبحيرة ومرسى مطروح؛ حيث توفر المرحلة الأولى بناء 1000 وحدة سكنية.

"هذا العمل لا يأتي فقط من أجل الخير، وإنما هو عمل تنموي بامتياز، وهو من المشروعات كثيفة العمالة"، بحسب غادة والي.

وأضافت أن دور وزارة التضامن سيتمثل في توفير قواعد البيانات الخاصة بالوزارة، والتأكد من الاستحقاق؛ حيث تمتلك الوزارة قاعدة بيانات بها مسح لاحتياجات الأسر وبيانات عن عدد الأبناء وأعمارهم وحالة السكن وما يحتاجونه.

وأكدت والي أن وجود مياه نظيفة يحمي الأبناء من المرض ويوفر الرعاية الصحية للأم ويزيد من فرص انتظام الأبناء في الدراسة.