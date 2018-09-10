المصرف المتحد وأفريكسم بنك يطرحان حزم تمويلية للمصدرين المصريين في أفريقيا

كتبت- منال المصري:

قال بيان صادر من المصرف المتحد، إن المصرف يستعد لطرح حزمة من البرامج التمويلية والتأمينية ضد مخاطر عدم السداد وخدمات بنكية رقمية للمصدرين في أفريقيا، بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسم بنك).

وأضاف البيان اليوم الإثنين، أن هذه البرامج تهدف إلى توفير التمويل اللازم لجموع المصدرين المصريين سواء السابق لعملية التصدير أو اللاحق على الشحن للعمليات التصديرية، في المقابل يقدم أفريكسم بنك، بضمان حصيلة الصادرات المصرية وحمايتها من مخاطر عدم السداد في 50 دولة أفريقية يمثلون مجموعة من البنوك الأفريقية المعتمدة لديه.

ويقدم المصرف المتحد مجموعة من الخدمات البنكية المتعلقة بخصم وتعجيل الدفع للعمليات التصديرية المقبولة بفترات زمنية مختلفة تتراوح من 3 شهور إلى 7 سنوات.

وقال البيان إن البنك سيقدم تمويل لتنفيذ عمليات المقاولات التي تقوم بها الشركات المصرية في السوق المصرية.

وأضاف أن البنك سيوفر عملية التمويل اللازمة للتصدير المباشر بدون ضمانات بنكية، بالدول الأفريقية والكيانات الاقتصادية التي يشملها البنك الأفريقي.

وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن مصر تلعب دورًا محوريًا في حركة التجارة بالقارة الأفريقية، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية للقارة نحو 1.6 مليار دولار في عام 2017.

وأضاف القاضي أن هذا الحجم متواضع قياسا مع الإمكانيات التصديرية لمصر، فالأسواق الأفريقية مازالت لديها قدرة كبيرة على استيعاب المنتجات المصرية.

وبحسب البيان فإن البنك سيقدم منظومة "بنك على الخط"، تمكن المصدرين المصريين من متابعة أعمال التصدير والنشاط التجاري لهم وإجراء كافة معاملاتهم المصرفية دون الذهاب لفروع المصرف في مصر.