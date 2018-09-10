البورصة تواصل خسارتها في نهاية التعاملات تحت ضغط مبيعات الأجانب
كتبت- دينا خالد:
أنهت البورصة تعاملات، اليوم الإثنين، على تراجع في مؤشرها الرئيسي، تحت ضغط مبيعات المستثمرين الأجانب.
وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.71% إلى مستوى 15628.43 نقطة، بينما ارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.76%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.3%.
وسجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 27.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 18.2مليون جنيه، والعرب بقيمة 9.2 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع بنسبة 0.4% إلى مستوى 15740 نقطة، بنهاية تعاملات الأمس.
-
197
-
175
-
129
-
108
-
80
-
78
-
76
-
73
-
66
-
53
إعلان