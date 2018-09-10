البورصة تواصل خسارتها في نهاية التعاملات تحت ضغط مبيعات الأجانب

كتبت- دينا خالد:

أنهت البورصة تعاملات، اليوم الإثنين، على تراجع في مؤشرها الرئيسي، تحت ضغط مبيعات المستثمرين الأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.71% إلى مستوى 15628.43 نقطة، بينما ارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.76%، والمؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.3%.

وسجلت تعاملات الأجانب صافي بيع بقيمة 27.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 18.2مليون جنيه، والعرب بقيمة 9.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع بنسبة 0.4% إلى مستوى 15740 نقطة، بنهاية تعاملات الأمس.