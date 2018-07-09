24 نموًا بصادرات مصر الكيماوية لتسجل نحو 2.1 مليار دولار خلال 5 شهور

القاهرة – (أ ش أ):

ارتفعت الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 24% لتسجل نحو 2.137 مليار دولار في مقابل 1.722 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، استحواذ ١٠ دول على 57.9% من صادرات القطاع خلال الفترة من "يناير-مايو 2018" بقيمة 1.237 مليار دولار، يأتي على رأسهم تركيا بقيمة 491.81 مليون دولار مستحوذة على 40% من قيمة صادرات مصر لتلك الدول.

واحتلت إيطاليا المركز الثاني ضمن قائمة أكبر ١٠ دول مستوردة للصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية بقيمة 154.91 مليون دولار، تليها فرنسا بنحو 103.12 مليون دولار، ثم إسبانيا بنحو 93.86 مليون دولار، والسعودية بنحو 80.27 مليون دولار، والهند بنحو 71.74 مليون دولار.

وجاءت بلجيكا بالمركز السابع بقائمة مستوردي الصناعات الكيماوية من مصر بقيمة 63.64 مليون دولار، تليها اليونان بقيمة 60.32 مليون دولار، ثم أثيوبيا بنحو 58.16 مليون دولار، وبريطانيا بنحو 56.69 مليون دولار.

وأشار التقرير إلى تحقيق معظم القطاعات التابعة للمجلس نموا ملحوظا خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث ارتفعت صادرات المنتجات الورقية بنسبة 189.83% لتبلغ 249.64 مليون دولار مقابل 215.54 مليون دولار، والكيماويات غير العضوية بنسبة 98.21% لتبلغ 211.08 مليون دولار مقابل 117.08 مليون دولار، والخلايا الجافة والبطاريات بنسبة 29% لتبلغ 5.65 مليون دولار مقابل 4.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017.

وارتفعت صادرات مصر من الأخبار والدهانات بنحو 26٪ لتسجل 14.84مليون دولار خلال الفترة من "يناير-مايو 2018" مقابل 11.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، والكيماويات المتنوعة لتبلغ 90.51 مليون دولار مقابل 47.37 مليون دولار بنمو 91%، و الكيماويات العضوية بنسبة 30% لتسجل 189.17 مليون دولار مقابل 145.76 مليون دولار.

وزادت صادرات مصر من المواد اللاصقة خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 23.48 مليون دولار مقابل 15.419 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 بنمو 52%، وكذلك من خامات الأفلام بنسبة 29% لتبلغ 40 ألف دولار مقابل 30ألف دولار ، ومنتجات اللدائن البلاستيك بنسبة 22% لتبلغ 675.31 مليون دولار مقابل 552.37 مليون دولار، والمنتجات الزجاجية بنسبة 10% لتسجل نحو 69.74 مليون دولار مقابل 63.14 مليون دولار.

وارتفعت صادرات الأسمدة المصرية خلال الفترة من "يناير-مايو 2018" بنسبة 48% لتبلغ 477.25 مليون دولار مقابل 406.085 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017، كما زادت بنسبة 1131% من صادرات الفحم الحجري والطبيعي لتسجل 10.72 مليون دولار مقابل 870 ألف دولار، بينما انخفضت صادرات المنظفات بنسبة 16% لتبلغ 119.52 مليون دولار مقابل 142.17 مليون دولار.

واستحوذت 10 شركات على 43.4% من إجمالي صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 928.6 مليون دولار لتصدير 645 شحنة، تأتي على رأسها "المصرية ميثانيكس لإنتاج الميثانول" بقيمة 174.438 مليون دولار مستحوذة على 19% من إجمالي صادرات تلك الشركات.

وجاءت شركة "المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته" في المركز الثاني بقائمة أكبر 10 شركات مصدرة للصناعات الكيماوية خلال الفترة من " يناير-مايو 2018" بقيمة 119.563 مليون دولار، تليها "اجريوم المصرية للمنتجات النيتروجينية " بنحو 104.276 مليون دولار، ثم "المصرية للأسمدة " بنحو 102.133 مليون دولار، و"المصرية لإنتاج البروبلين والبولي" بقيمة 86.9 مليون دولار.

واحتلت شركة "أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية" المركز السادس بقيمة 84.367 مليون دولار في قائمة أكبر مصدري الصناعات الكيماوية خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري، تليها شركة "بروكتر وجامبل مصر" بقيمة 80.395 مليون دولار، ثم شركة "الإسكندرية لاسود الكربون" بقيمة 76.645 مليون دولار، و"الإسكندرية للأسمدة أبوقير" بقيمة 50.484 مليون دولار، ثم "المصرية للصناعات الأساسية" بقيمة 49.396 مليون دولار.