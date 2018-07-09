للموظفين والمؤسسات.. تفاصيل وشروط جائزة التميز الحكومي

القاهرة- مصراوي:

تفتح وزارة التخطيط والمتابعة، باب التسجيل لجائزة التميز الحكومي للمؤسسات والموظفين العاملين بالحكومة، خلال الأيام القليلة القادمة ومن المقرر أن يستمر التسجيل فيها حتى نهاية يونيو المقبل، بحسب الموقع الرسمي للجائزة.

وأطلقت وزارة التخطيط والمتابعة، جائزة التميز الحكومي للمؤسسات والموظفين العاملين بالحكومة، الأسبوع الماضي، بهدف إحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية وتطوير العمل الحكومي.

وتضم الجائزة أكثر من فئة للمؤسسات الحكومية والموظفين، بحسب الموقع الإلكتروني للجائزة، الذي سيكون التقديم من خلاله بعد فتح التسجيل.

ويضم الموقع شروط التقدم لكل جائزة وشروط التقدم لكل جائزة، كالآتي:

1-جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة:

تنقسم الجائزة إلى فئتين (بإجمالي 6 جوائز)، وهم فئة الوحدات المحلية وتضم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء، فضلًا عن فئة المؤسسات التعليمية والتي تضم الكليات الحكومية والمراكز البحثية الحكومية.

2-جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمة:

وحددت الوزارة شروط هذه الجائزة بأن تكون الوحدة منوطة بتقديم خدمة حكومية، وأن تقدم الوحدة خدماتها مباشرة للمواطنين أو المستثمرين، وأن لا يقل عدد العاملين بالوحدة عن ثلاثة أفراد (لتتمكن من تكوين فريق عمل للتقدم للجائزة وتطبيق المعايير).

3-جائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الإلكترونية:

وحددت الوزارة هذه الجائزة للمؤسسات ذات المواقع الإلكترونية التفاعلية/ التطبيقية.

4-جائزة القيادات المتميزة:

وحددت الوزارة فئات الجائزة للقيادات في القطاعات الحكومية وهم القيادات الإدارية العليا، ورؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية والمدراء العام ومدراء الإدارة.

5-جائزة الموظف الحكومي المتميز:

وتنقسم الجائزة لأربعة فئات وظيفية، وهم تخصصي وكتابي وفني والجندي المجهول.

وخصصت جائزة الجندي المجهول "للخدمات المعاونة" فيتم الاعتماد على ترشيحات الجهات المختلفة من مسؤولين وأفراد على أن يقدم القائم بالترشيح خطابا في حدود 500 كلمة يوضح فيها الأسباب المعتبرة للترشيح والأدلة والأسانيد التي يمكن على أساسها قيام اللجنة باختياره أو باختيارها ضمن القائمة القصيرة التي سيتم اختيار الفائزين من بينهم.

وتشترط الجائزة أن يكون المتقدم موظف حكومي مر على توليه العمل 3 سنوات على الأقل، حصل على تقدير ممتاز في السنوات الثلاث الأخيرة في تقييم الأداء، على أن يقدم ثلاثة خطابات توصية من الرؤساء الحاليين أو السابقين.

6-جائزة الابتكار والإبداع الفردي:

وتشمل هذه الجائزة فئة للبحث التطبيقي والفكرة الإصلاحية، وهي جائزة شرفية تمنح لشخصية عامة ساهمت بشكل فعال في ارتقاء وتقدم الدولة المصرية داخليًا أو خارجيًا.