"التأمين الاجتماعي" تتوقع تراجع خسائرها 16.7 مليار جنيه في العام الجاري

كتبت- ياسمين سليم:

تتوقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تراجع أعباءها وخسائرها خلال العام المالي الجديد بنحو 16.7 مليار جنيه، بحسب ما أظهره قانون ربط موازنة الهيئة خلال العام المالي 2018- 2019.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قانون ربط الهيئة، بعدما وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدرت الهيئة إجمالي الأعباء والخسائر المتوقعة، خلال العام المالي الجديد الذي بدأ هذا الشهر بقيمة 26.5 مليار جنيه مقابل 43.2 مليار جنيه في العام المالي الماضي.

وتبلغ جملة موازنة الهيئة للعام المالي الجديد، الذي بدأ منذ بداية الشهر الجاري، نحو 307.2 مليار جنيه، مقابل 291.8 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي.

وقدرت الهيئة الموازنة قيمة التكاليف والمصروفات للسنة المالية الحالية بنحو 222.4 مليار جنيه، مقابل نحو 204.7 مليار جنيه للعام المالي الماضي.

وتنقسم تكاليف ومصروفات الهيئة ما بين أجور بقيمة 2.2 مليار جنيه، ومصروفات بقيمة 193.6 مليار جنيه، وخامات مواد ووقود وقطع غيار بقيمة 60.5 مليون جنيه، وأعباء وخسائر بقيمة 26.5 مليار جنيه.

وبحسب قانون ربط موازنة الهيئة، فإن الإيرادات المتوقعة خلال العام المالي الجاري تبلغ 222.4 مليار جنيه، مقابل 204.7 مليار جنيه العام المالي الماضي.

وارتفع إجمالي ما تتوقعه الهيئة من إيرادات النشاط بقيمة 10.7 مليار جنيه لتصل إلى 149.8 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل 139.1 مليار جنيه العام المالي الماضي.

يذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تضم صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي، وصندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين في القطاعين العام والخاص.