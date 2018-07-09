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بنك قناة السويس يرفع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات

05:11 م الإثنين 09 يوليو 2018
بنك قناة السويس يرفع سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية التعاملات

الدولار

كتب - مصطفى عيد:

رفع بنك قناة السويس سعر صرف الدولار قرشا واحدا أمام الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الإثنين مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر سعره في 8 بنوك أخرى.

ورفع بنك قناة السويس سعر الدولار قرشا واحدا إلى 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا، أيضا في بنوك كريدي أجريكول والعربي الأفريقي وأبوظبي الإسلامي والقاهرة والبركة عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

قناة السويس سعر الدولار سعر الصرف الدولار الأمريكي بنك الإسكندرية

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