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بنك مصر: ساهمنا في قروض مشتركة قيمتها 70.4 مليار جنيه خلال 2017

04:46 م الإثنين 09 يوليو 2018
بنك مصر: ساهمنا في قروض مشتركة قيمتها 70.4 مليار جنيه خلال 2017

صور من حفل استلام البنك الجائزة

كتبت - منال المصري:

قال بنك مصر في بيان اليوم الإثنين، إنه تمكن من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية بإجمالي مبلغ 70.4 مليار جنيه خلال العام الماضي في عدد من القطاعات شملت الكهرباء، والطاقة المتجددة، والاستثمار العقاري، والبترول والغاز، وتنمية المشروعات.

وأشار البنك في بيانه، إلى أن قيمة ضمان تغطيته في تلك العمليات التمويلية بلغت 20.6 مليار جنيه تقريبا.

ومنح الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، بنك مصر جائزة "أفضل بنك مصري من حيث ترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات لعام 2018"، وذلك من خلال حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي العربي الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الجمعة الماضية، وفقا للبيان.

وتسلم الجائزة عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، من جوزيف طربيه رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ووسام فتوح الأمين العام للاتحاد.

بنك مصر الاستثمار العقاري تمويل المشروعات عاكف المغربي

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