تعيين مدير عام جديد لمنتجع وسبا هيلتون الأقصر

القاهرة - مصراوي:

أعلنت هيلتون، الشركة العالمية العاملة في قطاع الضيافة، في بيان اليوم الإثنين، تعيين فلوريان جرول في منصب مدير عام منتجع وسبا هيلتون الأقصر، وتعيين مصطفى خلف في منصب مدير العمليات في المنتجع.

وقالت الشركة إن فلوريان جرول لديه خبرة تصل إلى 16 عاما في قطاع الضيافة، حيث بدأ مسيرته الوظيفية كمتدرب في هيلتون بون في ألمانيا عام 2002، وترقى من منصب مُشرفْ الأغذية والمشروبات ليصبح مدير الأغذية والمشروبات في فنادق أوروبا والشرق الأوسط، قبل أن يصبح مدير العمليات في منتجع هيلتون صلالة بسلطنة عُمان في 2012.

وأضافت أنه تم تعيين جرول في يونيو 2014 في منصب مدير عام العمليات بمنتجع هيلتون الكويت، وأخيراً مدير عام منتجع وسبا هيلتون الأقصر في مايو 2018.

أما مصطفى خلف فيتمتع بخبرة تصل إلى 15 عاماً مع مجموعة هيلتون، حيث عمل في منتجعات هيلتون في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم قبل أن ينتقل لرمسيس هيلتون، حيث شغل منصب مدير المكاتب الأمامية وحصل هناك على العديد من الجوائز وشهادات التقدير، ثم انتقل لمنتجع وسبا هيلتون الأقصر ليشغل منصبه الحالي كمدير للعمليات، بحسب الشركة.

ويقع منتجع وسبا هيلتون الأقصر في قرية الكرنك على الضفة الشرقية لنهر النيل، في مدينة الأقصر، ويضم 8 مطاعم وبارات، وحمامي سباحة ومكتبة وغرفة للياقة البدنية.