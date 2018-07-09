3 جنيهات زيادة في أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين

كتب - مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر 3 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم الإثنين مقارنة بمستوياتها أمس الأحد.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 633 جنيها مقابل 630 جنيها خلال تعاملات أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 543 جنيها، والجرام عيار 24 إلى 723 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5064 جنيها.

وأرجع نادي نجيب زيادة أسعار الذهب المحلية إلى ارتفاعها عالميا.

وعالميا، سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين في تعاملات صباح يوم الإثنين مع قيام المستثمرين بتغطية مراكزهم المدينة وانخفاض الدولار إلى أقل سعر له منذ منتصف يونيو، في حين دعم المعدن أيضا استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفقا لوكالة رويترز.

وفي الساعة 0708 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.5% إلى 1260.41 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 26 يونيو عند 1262.06 دولار.