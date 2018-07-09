مميش و4 وزراء يشاركون في ورشة عمل لإعداد مخطط تطوير الموانئ المصرية

كتب - مصطفى عيد:

عقدت ورشة العمل الخاصة بدراسة المخطط الشامل للموانئ التجارية المصرية 2030، اليوم الإثنين، بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والنقل، والتعليم العالي، والتجارة والصناعة، وإسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري.

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار، قال مهاب مميش، إنه يجري تطوير الموانئ الستة التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس حتى تعود إلى قوتها حتى تكون منافسة لكافة الموانئ العالمية، بما يخدم مشروع تنمية قناة السويس.

وتشمل الموانئ الستة التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس ميناء الأدبية، والعين السخنة، والطور، وشرق بورسعيد، وغرب بورسعيد، والعريش.

وذكر مميش أنه من أجل تنمية سيناء يتم تطوير ميناء العريش، مما يساهم في رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وحققت الموانئ الستة أرباحا خلال عام 2017 بقيمة 2.9 مليار جنيه، بحسب ما قاله مميش في يناير الماضي.

وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن الفترة الماضية شهدت تطورا كبيرا في قطاع النقل نظرا لأهميته في البنية الأساسية الجاذبة للمستثمرين، مشيرة إلى أهمية ورشة العمل الخاصة بدراسة المخطط الشامل للموانئ التجارية المصرية عام 2030 في تحديد المشروعات الاستثمارية المطلوبة في الموانئ المصرية.

وأضافت أن هذه الورشة تتواكب مع إطلاق خريطة مصر الاستثمارية التي تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى مصر، ويتم عرضها على كافة المستثمرين في جميع أنحاء العالم في ظل تعديل وتطوير لبيئة الاستثمار في مصر ومنح حوافز غير مسبوقة للمستثمرين وتشجيع للاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكدت الوزيرة، أهمية قطاع النقل في جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، حيث لمست خلال زيارتها مع الفريق مهاب مميش إلى فيتنام وسنغافورة اهتماما كبيرا من المستثمرين للاستثمار في قطاع الموانئ "في ظل الدور الكبير الذى تقوم به وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية".

ودعت الوزيرة، القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات البنية الأساسية عامة والموانئ خاصة، مشيدة بدعوة القطاع الخاص للمشاركة في هذه الورشة.

وقال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن تطوير الموانئ المصرية سيخدم ويشجع الاستثمارات في الصناعة وحركة نقل البضائع بالموانئ.