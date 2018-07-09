يحمل دكتوراه في "التهرب الجمركي".. من هو رئيس "الجمارك" المتهم بالرشوة؟

القاهرة- مصراوي:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على رئيس مصلحة الجمارك، الدكتور جمال عبدالعظيم، متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن رئيس مصلحة الجمارك حصل على رشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

كان وزير المالية السابق عمرو الجارحي، قرر قبل شهرين فقط، ندب عبدالعظيم، في وظيفة رئيس مصلحة الجمارك، خلفا للدكتور مجدي عبدالعزيز الذي عينه مستشارا لوزير المالية لشؤون الجمارك.

وكان عبدالعظيم، يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لجمرك بورسعيد بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية بمصلحة الجمارك.

وبحسب بيانات مصلحة الجمارك، فإن الدكتور جمال عبد العظيم خريج كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1981 والتحق بالعمل بمصلحة الجمارك عام 1982 حيث عمل بكافة المنافذ والمواقع الجمركية بالقاهرة وتدرج بالمناصب الجمركية حتى شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط ثم جمارك بورسعيد.

وحصل عبدالعظيم على درجة الدكتورة من كلية الحقوق وكان عنوان الرسالة "اقتصاديات التهريب الجمركي وأثره علي عجز الموازنة"!.

وقالت هيئة الرقابة الإدارية، في بيانها اليوم، إنه جارٍ عرض رئيس مصلحة الجمارك على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.