بعد الإعلان عن كشف جديد.. إيني تعتزم حفر بئر ثالثة في حقل "فاجور"

كتب- أحمد السيد:

قال مصدر مسؤول في وزارة البترول، إن شركة إيني الإيطالية، تعتزم حفر بئر ثالثة، في حوض حقل فاجور المكتشف مؤخرًا، وذلك خلال شهرين من الآن.

وكانت شركة إيني، أعلنت صباح اليوم الاثنين، عن تحقيق اكتشاف نفط ثانٍ في جنوب غرب منطقة المليحة بالصحراء الغربية، على بعد حوالي 130 كم شمال واحة سيوة.

ويعد الاكتشاف الذي يتمثل في بئر SWM B1-X، هو الثاني الذي تم حفره بواسطة الشركة الإيطالية في حوض فاجور، على بعد 7 كيلومترات من أول اكتشاف SWM A2-X، على عمق 4523 متراً، بكمية 35 مترًا صافيًا من الزيت الخفيف في أحجار الرمال الباليوزويك لتشكيل عنصر الكربونات وفي عالم أحجار رخام البويب من العصر الطباشيري.

وتم فتح البئر للإنتاج في الأحجار الرملية في ديسوكي، لتنتج 5130 برميلاً من النفط يومياً من الزيت الخفيف، مع غاز منخفض مصاحب، بحسب بيان من شركة إيني اليوم.

وقالت إيني، إن الاكتشاف يؤكد إمكانية التنقيب والإنتاج العالية للتتابعات الجيولوجية العميقة لحوض فاجور.

وتخطط "إيني"، لحفر آبار استكشافية أخرى بالقرب من البئرين A2-X و B-1X لتعزيز البؤرة كمنطقة إنتاجية جديدة لشركة إيني في مصر، بحسب البيان.

ومن المتوقع أن يتم توجيه الإنتاج إلى البنية التحتية القائمة بالفعل ليتم شحنها إلى محطة الحمرا للمعالجة من خلال خطوط الأنابيب القائمة.

وكانت إيني قد أعلنت خلال مايو الماضي، عن تحقيق اكتشاف جديد في الصحراء الغربية المصرية باسم "فاجور"، على بعد حوالي 103 كيلومترات شمال واحة سيوة.

وتمتلك شركة "إيني" الإيطالية من خلال شركتها التابعة "إيوك"، 100% من امتياز جنوب غرب مليحة، حيث تديره شركة "عجيبة" للبترول، والتي تُسهم فيها الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والهيئة العامة للبترول.

وتنتج شركة "عجيبة" للبترول نحو 55 ألف برميل من النفط المكافئ، يوميا من امتيازاتها في الصحراء الغربية.

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