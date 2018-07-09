بنك التعمير والإسكان يستحوذ على 50% من تمويلات مبادرة التمويل العقاري

كتبت- منال المصري:

قال فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن البنك قام بتمويل 50% من عملاء القطاع المصرفي الذين حصلوا على تمويل عقاري على مستوى الدولة من خلال مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، منذ عام 2014.

وأشار السباعي، في بيان حصل عليه مصراوي، إلى أن شركتي التعمير للتمويل العقاري (الأولى) و(سكن) للتمويل العقاري المملوكتان للبنك ساهمتا بدور هام وبارز في هذا المجال من خلال تعاملهم مع جميع فئات المجتمع من محدودي ومتوسطي الدخل بالإضافة الى أصحاب الدخول المرتفعة.

وكان البنك المركزي أطلق مبادرة بدأت البنوك في تنفيذها في أبريل 2014، تهدف إلى إتاحة تمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لراغبي الحصول على وحدات سكنية.

ويتم سداد هذه القروض على فترة زمنية كبيرة تصل إلى 20 عاماً بفائدة بسيطة تتراوح بين 5 و10.5 بالمئة حسب شرائح الدخل.

اقرأ أيضا:

13 مليار جنيه إجمالي تمويلات مبادرة التمويل العقارى خلال 4 سنوات