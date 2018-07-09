معرض "إسبورتيف" ينطلق في القاهرة أكتوبر المقبل برعاية وزارة الشباب

القاهرة- مصراوي:

يقام معرض "إسبورتيف" لأول مرة في القاهرة، في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية والمؤتمرات بمحور المشير برعاية وزارة الشباب والرياضة.

ويشارك في المعرض نحو 300 شركة من كبار الشركات المحلية والعالمية المصنعة للملابس الرياضية، وتجهيزات الملاعب والأندية، ومعدات اللياقة البدنية، ومصنعي الأغذية والمشروبات الصحية الخاصة بالرياضيين وكذا المعدات الرياضية الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، وأجهزة اللياقة البدنية والعلاج الطبيعي وتجهيزات "الجيم".

وقالت داليا قابيل المدير العام لشركة "كونسبت" المنظمة للمعرض أن المعرض يقام لأول مره فى مصر على غرار معرض "إسبورتيف "، والذي يقام بمدينة "كيلن" الألمانية، ويعد أكبر تجمع عالمي لكبار الشركات المعنية بقطاع الرياضة واللياقة البدنية والأغذية الصحية.

وأوضحت أن المعرض الذي يقام على مساحة 25 ألف متر سيكون لرجال الأعمال والجمهور.

وأضافت أن تنظيم هذا المعرض يأتي تمشيا مع سياسة الدولة في الاستثمار في الشباب والنهوض بقطاع الشباب والرياضة، خاصة أن أكثر من 65% من التعداد السكاني من الشباب.

وقالت إن الرياضة أصبحت صناعة هامة للعديد من البلدان في كل أنحاء العالم وإن هناك استثمارات ضخمة يقدر حجمها بمليارت الدولارات، يتم ضخها سواء في المنشآت الرياضية أو مصانع الملابس الرياضية والأجهزة الرياضية وتجهيزات الأندية والملاعب فى مختلف الرياضات ،أو فى إنشاء المصانع التى تنتج الأغذية الصحية ومشروبات الطاقه.

وتوقعت أن يزور المعرض نحو 100 ألف زائر لأنه يعد ملتقى هام لكبار المصنعين للماركات الرياضية من ملابس وأحذية وأجهزة ومنتجات غذائية صحية وتجار وموزعين ومؤسسات محلية ودولية مهتمه بقطاع الرياضة والشباب.