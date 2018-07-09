معهد التخطيط القومي يستضيف غدًا حوارا حول تخطيط التنمية في أفريقيا

كتبت - إيمان منصور:

يستضيف معهد التخطيط القومي، غدًا الثلاثاء، الدورة السادسة من فعاليات حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في أفريقيا تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا: استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد"، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الإثنين.

ووفقا للبيان، ينظم هذه الدورة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA) والتابعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع معهد التخطيط القومي تحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمنعقدة في القاهرة على مدار 3 أيام بدءًا من الثلاثاء 10 يوليو وحتى الخميس 12 يوليو.

ويهدف حوار السياسات في دورته السادسة إلى أن يكون بمثابة منبر أو منصة تجمع خبراء تخطيط التنمية الأفريقية والمالية لمناقشة استراتيجيات وخطط تمويل استراتيجية التنمية المستدامة بأفريقيا مع التركيز بصورة خاصة على تعبئة الموارد الكافية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بفاعلية وفي الوقت المناسب، بحسب البيان.

ويناقش حوار السياسات في دورته المنعقدة لعام 2018 تقييم متطلبات التمويل مع حصر الثغرات سعيًا لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة بأفريقيا مع تحديد مصادر التمويل المحلية والدولية اللازمة لتمويل الاستراتيجية، إلى جانب تبادل الخبرات حول تعبئة الموارد والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة.

كما تتضمن أهداف الحوار بحث الطرق الفعالة للربط بين خطط التنمية والتمويل مع الاتفاق عليها، فضلاً عن وضع توصيات والأطر المتعلقة بتعبئة الموارد الخاصة بتمويل أهداف خطة التنمية المستدامة الأفريقية.

ومن المقرر أن تتناول الفاعلية عروضًا تقديمية، وعقد جلسات حوارية حول تمويل أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا، إلى جانب مناقشة استراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد اللازمة للتمويل.

ويشارك بالحوار عدد من المدراء العموم والمدراء الوطنيين المسؤولين عن التخطيط الإنمائي الوطني، فضلًا عن مشاركة عدد من الخبراء الماليين من الــ 54 دولة الأعضاء، وتحضره هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وكان حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في أفريقيا تم عقده العام الماضي بمدينة أبوجا بنيجيريا تحت مفهوم دمج أهداف استراتيجية التنمية المستدامة بخطط التنمية الوطنية.