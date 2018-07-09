"القابضة للسياحة والفنادق" تستهدف 269 مليون جنيه أرباحًا في العام الجاري

كتبت - شيماء حفظي:

تستهدف الشركة القابضة للسياحة والفنادق تحقيق صافي ربح خلال العام المالي الجاري بقيمة 269 مليون جنيه بنسبة زيادة 65% عن عام 2016-2017، بحسب تقرير مجلس إدارة الشركة عن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2018-2019.

كما تستهدف الشركة تحقيق إجمالي إيرادات حوالي 392 مليون جنيه خلال العام الجاري بنسبة زيادة نحو 62% عن المتحقق خلال العام المالي قبل الماضي، وفقا للتقرير الذي عرضته ميرفت حطبة رئيسة الشركة على الجمعية العامة العادية للشركة برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

وبحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال العام، تضمن مشروع الموازنة استهداف تحقيق الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 2.806 مليار جنيه بنسبة نمو 39% عن العام المالي 2016-2017.

ويبلغ صافي الربح المستهدف للشركات التابعة للشركة القابضة 791.8 مليون جنيه بزيادة قدرها 55% عن المتحقق في عام 2016-2017، وفقا للبيان.

وبحسب بيان سابق للوزارة، بلغت أرباح الشركات التابعة للقابضة للسياحة والفنادق 509.6 مليون جنيه في عام 2016-2017 بنسبة زيادة 83% عن العام المالي 2015-2016.

ولم تعلن الشركات بعد عن نتائج أعمال العام المالي الماضي، حيث انتهى منذ 9 أيام فقط.

وتضمن تقرير مجلس الإدارة استثمارات مستهدفة للشركات التابعة خلال العام المالي 2018-2019 بمبلغ نحو 844 مليون جنيه بنسبة زيادة 195% عن فعلي عام 2016-2017، وذلك بغرض استكمال مشروعات التطوير والإحلال والتجديد للأصول المملوكة للشركات.

ومن هذه المشروعات التي تسعى الشركات لاستكمالها تطوير الفنادق التابعة لشركة إيجوث مثل مينا هاوس، وشبرد، وماريوت الزمالك، وفلسطين بالإسكندرية، وونتر بالاس بالأقصر، وفندق سفير دهب التابع لشركة مصر للفنادق، بحسب البيان.

كما تشمل هذه المشروعات تحديث فروع شركة مصر للسياحة، وأسطول النقل السياحي، وفندقي رومانس وبورسعيد، وغيرها من المشروعات.

ووجه الوزير إدارة الشركة القابضة بإجراء تقييم شامل لأداء المحفظة الاستثمارية خلال 6 أشهر، وضرورة تحديث دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية ومنها دراسة الجدوى الخاصة بمشروع تطوير فندق شبرد، ومشروع مرسى علم السياحي الفندقي.

وطالب الوزير في تجربة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي نفذتها الشركة القابضة في شركات التجارة الداخلية التابعة لها، كما طالب الوزير إدارة الشركة القابضة بالتنسيق مع الوزارة في آليات تنفيذ قرار دمج شركات التجارة الداخلية الأربع في شركتين.

واعتمدت الجمعيات العامة غير العادية للشركات التجارية التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، في مايو الماضي، دمج شركة صيدناوي، في شركة بيع المصنوعات المصرية، تحت اسم "شركة صيدناوي وبيع المصنوعات"، وكذلك دمج شركة بيوت الأزياء الحديثة "بنزيون"، في شركة بيوت الأزياء الراقية "هانو".

وقال محمد عنارة رئيس مجلس إدارة شركة صيدناوي وبيع المصنوعات "الكيان الجديد"، لمصراوي في وقت سابق، إن دمج الشركات يأتي ضمن اتجاه وزارة قطاع الأعمال العام، لمساعدة الشركات المتعثرة بالإضافة إلى تقليص عدد الشركات العاملة في نفس المجال.

وبحسب بيان اليوم، اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، قرار تشكيل مجلس الإدارة والصادر في مارس 2018، ووافقت على قبول استقالة اثنين من أعضاء المجلس غير المتفرغين وهما مي عصفور وهدير هلال.

كما اعتمدت الجمعية تعيين عادلة رجب أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة عضوا غير متفرغ بمجلس إدارة الشركة القابضة، والتي شغلت سابقًا منصب نائب وزير السياحة (2017-2018) وعملت مستشارة اقتصادية لوزير السياحة لعدة سنوات، على أن يتم استكمال النصاب القانوني للمجلس لاحقًا.