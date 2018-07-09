وزير التجارة يبحث عقد مؤتمر موسع حول تعميق الصناعات الهندسية في مصر

كتبت - إيمان منصور:

بحث عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مع أعضاء غرفة الصناعات الهندسية والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، التصور الخاص بعقد مؤتمر موسع حول تعميق التصنيع المحلي والتوجه نحو التصدير، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة.

ويستهدف المؤتمر المزمع عقده إلقاء الضوء على الإمكانات الهائلة التي تمتلكها الصناعة المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وكذا الفرص الكبيرة المتاحة لزيادة معدلات تصدير المنتجات الصناعية، وفقا للبيان.

وقال وزير التجارة والصناعة إن الوزارة تسعى خلال هذه المرحلة لإحداث تكامل مع كافة الوزرات والجهات المعنية لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتفضيله عن مثيله المستورد خاصة وأن الصناعة المصرية ملتزمة بتطبيق كافة معايير الجودة سواء المحلية أو الدولية.

وأضاف نصار أن مصر تمتلك إمكانات تصنيعية هائلة في مجال الصناعات الهندسية وهو ما يؤهلها للمنافسة في السوقين المحلي والخارجي.

وذكر أن الوزارة حريصة على استكمال كافة محاور استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر والبناء عليها وذلك بالتنسيق والتعاون مع مجتمع الأعمال بهدف تحقيق الأهداف الرئيسية للاستراتيجية والمتوافقة مع رؤية التنمية المستدامة 2030.

وعرض عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري، خلال اللقاء، رؤية المجلس لزيادة وتنمية صادرات القطاع وبصفة خاصة لبعض الدول الأفريقية خاصة في ظل امتلاك مصر قاعدة صناعية متميزة وهو الأمر الذي يعطي مصر ميزة تنافسية داخل أسواق القارة السمراء، وفقا للبيان.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن الغرفة أجرت زيارات ميدانية لعدد من المصانع الهندسية للوقوف على الإمكانات المتوافرة والسعي لتحقيق التكامل بين هذه المصانع، وهو ما يسهم في زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل عمليات الاستيراد.

وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أهمية تعزيز التعاون بين مصانع القطاع الخاص والشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لتلبية احتياجاتهم من المنتجات الوسيطة المنتجة محليا بديلا عن الاستيراد.