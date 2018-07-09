إنتاج الذهب من المنجم السكري يتراجع 25% في الربع الثاني من 2018

كتب- أحمد السيد:

انخفض إنتاج الذهب من منجم السكري خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 25%، بحسب بيان من شركة سنتامين، التي تدير المنجم، اليوم الإثنين.

وقال البيان إن الإنتاج وصل إلى 92.803 ألف أوقية، مقابل 124.641 ألف أوقية خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب بيان الشركة، فإن إنتاجها من منجم السكري قد هبط بنحو 7%، خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل إلى 217.099 ألف أوقية من الذهب، مقابل 233.828 ألف أوقية من الذهب خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتتوقع الشركة، ان يرتفع معدل الإنتاج خلال النصف الثاني من العام الحالي، وذلك مدفوعًا بالتحسينات المستمرة في الصف من الحفرة المفتوحة حيث يتقدم التعدين في خام الكبريتيد، وفقًا للبيان.

وقال أندرو باردي، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، إن الشركة قد واجهت العديد من التحديات خلال هذا العام، مما أدى إلى مراجعة توقعاتها للعام بأكمله في مايو الماضي.

وأضاف أن الشركة بدأت التعدين بالوصول إلى درجات محسنة حيث أنها تقوم حاليًا بالتعدين خلال مناطق من المنطقة الانتقالية إلى خام الكبريتيد الذي سيتم استخراجه في الربع الثالث من العام الحالي.