الدولار يرتفع بـ"الإسكندرية" ويستقر في 8 بنوك أخرى مع بداية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

رفع بنك الإسكندرية سعر صرف الدولار قرشا واحدا أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الإثنين مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر سعره في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا، أيضا في بنوك كريدي أجريكول والعربي الأفريقي وأبوظبي الإسلامي والقاهرة وقناة السويس والبركة عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.