كتب - مصطفى عيد:

أعلنت وزارة البترول توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في 6 مدن ومناطق جديدة بمحافظات الجمهورية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الإثنين.

وقالت الوزارة إنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى مشروع الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان ومدن بلقاس وشربين بالدقهلية وبيلا وقرية الجرايدة بكفر الشيخ، وجاري حاليا الانتهاء من استعدادات تدفيع الغاز الطبيعي خلال أيام في مدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

وبحسب البيان فإن التوصيل جاء في إطار المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي لمختلف المناطق بمحافظات مصر وإحلاله محل البوتاجاز.

جاء ذلك خلال اجتماع المتابعة الدورية لأعمال المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل الجاري تنفيذه حاليا بمختلف محافظات الجمهورية والذي رأسه طارق الملا وزير البترول.

وحضر الاجتماع أسامة البقلي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ونائبه للتخطيط والمشروعات مصطفى هلال، ورؤساء الشركات العاملة في مجال توصيل الغاز الطبيعي، وفقا للبيان.

وتسعى وزارة البترول إلى زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث تستهدف توصيله إلى نحو 1.350 مليون وحدة سكنية خلال العام المالي الجاري.

وبحسب مصدر مسؤول بوزارة البترول، تحدث لمصراوي في وقت سابق من الشهر الماضي، فإن الوزارة كانت تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لمليون وحدة سكنية في 26 محافظة بنهاية العام المالي الماضي بتكلفة تصل إلى 4.2 مليار جنيه.

ورفعت الحكومة الشهر الماضي سعر بيع أسطوانة البوتاجاز للاستهلاك المنزلي بنسبة 66.6% ليصل سعرها إلى 50 جنيهًا، بدلا من 30 جنيهًا في السابق، وتقول بيانات البترول إن تكلفتها تتخطى حاجز الـ 155 جنيهًا للأسطوانة.

ورفعت وزارة المالية مخصصات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مشروع موازنة العام المالي الجاري، بنسبة 192%، لتصل إلى 3.5 مليار جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه في موازنة العام المالي الماضي، وفقا البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019.

وأعلن وزير البترول، في الرابع من الشهر الماضي، مبادرة لتقسيط توصيل الغاز الطبيعي على فترة 6 سنوات لعدد 684 ألف عميل بعدد من المناطق بالمحافظات المختلفة، هم الذين قامت شركات الغاز بتنفيذ شبكات أرضية وفرعية لتوصيل الغاز للعقارات التي يسكنون فيها ولكنهم لم يتعاقدوا حتى الآن.

ووفقا لبيان اليوم، تابع الملا خلال الاجتماع موقف التعاقد على توصيل الغاز بالمناطق التي تم تنفيذ الشبكات الأرضية والفرعية بها في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول لتقسيط تكلفة التوصيل للعملاء بتلك المناطق.

ووجه الملا شركات توصيل الغاز العاملة في تلك المناطق من القطاع الخاص بضرورة تكثيف الجهود والتواصل المباشر مع المواطنين للاستفادة من المبادرة خاصة مع جاهزية المناطق للتوصيل وانتهاء تنفيذ شبكات الغاز التي تم ضخ استثمارات لتنفيذها، بحسب البيان.

وتعمل نحو 15 شركة في مجال توصيل الغاز منها 9 شركات من القطاع خاص، و6 تابعة لقطاع البترول.

وأوضحت المتابعة الدورية أن حجم التعاقد على توصيل الغاز في هذه المناطق بلغ حتى الآن حوالى 11 الف وحدة سكنية جاري تحويلهم للعمل بالغاز، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة معدلات التعاقد بعد بدء شركات القطاع الخاص في تنفيذ أعمال المبادرة، بحسب البيان.

كما اطلع الملا خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لمشروعات توصيل الغاز إلى المناطق الجديدة التي يتم توصيل الغاز إليها لأول مرة بمحافظتي الجيزة والشرقية، وتشمل تنفيذ أعمال الشبكات والفرعات بمنطقة غرب البراجيل بالجيزة، وتم البدء في تحويل العملاء للعمل بالغاز، وفقا للبيان.

كما تشمل العمل على تنفيذ الخط الرئيسي لمدينة العياط وتنفيذ التعدية للخط بواسطة شركة بتروجت إيذاناً ببدء أعمال التحويلات نهاية الشهر الحالي، ويجرى حالياً العمل في مد الشبكات الأرضية لتوصيل الغاز بمدن الكوم الأحمر وأوسيم وطناش بالجيزة، بحسب البيان.

كما تشهد محافظة الشرقية تنفيذ أعمال مد الشبكات بمدن مشتول السوق وأبو كبير وفاقوس وههيا بالشرقية، وجاري العمل على تدفيع الغاز في مدينة مشتول السوق خلال أيام وفب مدينة أبوكبير نهاية الشهر الحالي.