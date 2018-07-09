إيني تعلن عن كشف نفطي ثان في حقل "فاجور" بالصحراء الغربية

كتب- أحمد السيد:

أعلنت شركة إيني الإيطالية عن تحقيق اكتشاف نقطي ثان في حقل فاجور بالصحراء الغربية، بحسب بيان من الشركة اليوم الإثنين.

وقالت إيني إن الاكتشاف جاء في الموقع الجنوب غرب منطقة المليحة بالصحراء الغربية المصرية، على بعد حوالي 130 كم شمال واحة سيوة.

ويعد الاكتشاف الثاني الذي تم حفره بواسطة الشركة الإيطالية في حوض فاجور، حيث تم حفر بئر SWM B1-X، على بعد 7 كيلومترات من أول اكتشاف SWM A2-X، علي عمق إجمالى 4523 مترًا، بحسب البيان.

وتخطط إيني، لحفر آفاق استكشافية أخرى بالقرب من اكتشافات A2-X و B-1X لتعزيز ما يمكن أن ينتج كمنطقة إنتاجية جديدة لشركة إيني في مصر، وفقًا للبيان.

وقال البيان إن إنتاج الاكتشاف الجديد، سيتم توجيه إلى البنية التحتية القائمة بالفعل ثم يتم شحنها إلى محطة الحمرا من خلال خطوط الأنابيب القائمة.

وأضاف البيان إنه تم فتح البئر للإنتاج في الأحجار الرملية في ديسوكي وسلمت 5130 برميلاً من النفط يومياً (BOPD) من الزيت الخفيف، مع غاز منخفض مصاحب.

وبحسب البيان فإن إيني تعتبر المنتج الرئيسي لحوالي 300 ألف برميل من النفط المكافئ باليوم الواحد في مصر ومن المتوقع أن ينمو هذا الإنتاج خلال العام، بفضل زيادة حقل ظُهر.

وكانت الشركة قد أعلنت في مايو الماضي، عن كشف بترولي جديد، في امتياز جنوب غربمنطقة مليحةبالصحراء الغربية بمصر، بحقل فاجور".

وقالت الشركة في بيان صحفي وقتها إن الاكتشاف الجديد وحفر آبار استكشافية أخرى في حال نجاحها، سيفتح منطقة إنتاجية جديدة في مصر.

إيني تمتلك بالكامل امتياز جنوب غرب مليحة، بالصحراء الغربية، عبر وحدتها أيوك.

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