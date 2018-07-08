مصر والهند تبحثان سبل التعاون في مجال الملابس الجاهزة

القاهرة – (أ ش أ):

بحث المجلس التصديري للملابس الجاهزة، اليوم الأحد، مع المجلس الترويجي لتصدير أقمشة الرايون والمنسوجات الصناعية الهندي سبل تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة في مجال تبادل المعلومات وسلاسل الإمداد والتعليم الفني وأحدث التطورات التكنولوجية المستخدمة في القطاع، وذلك بالتعاون مع غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات، وبحضور 23 شركة من أعضاء المجلس التصديري للملابس الجاهزة.

وأوضح المهندس محمد الصياد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، موجها الدعوة للجانب الهندي لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول كالكوميسا والكويز.

من جانبه، أكد فينود بهادي المستشار التجاري بالسفارة الهندية بالقاهرة عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والتي توجت بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند في عامي 2015 و2016، حيث أكد الزعيمان المصري والهندي أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والسياسية والأمنية والثقافية بين الدولتين.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية ، وبلغ حجم الاسثمارات الهندية بمصر نحو 3 مليارات دولار، وعدد الشركات الهندية العاملة في السوق المصري نحو 50 شركة، على سبيل المثال شركة فلوستي اباريلز وشركة إمبي للملابس الجاهزة.

وأضاف " لدينا استثمارات في مجال الغزل والقطن ، ونسعى للتوسع في مجال الملابس الجاهزة"، داعيا الشركات ورجال الأعمال المصريين إلى مزيد من التعاون مع الجانب الهندي.

من جانبه، أوضح روناك روغاني نائب رئيس المجلس الترويجي لتصدير أقمشة الرايون والمنسوجات الصناعية الهندية أن صناعة المنسوجات من الآلياف الصناعية تتزايد بوتيرة سريعة وتمثل نحو 73% من المنسوجات على مستوى العالم ، وحوالي 17% من حصة الهند في صادرات المنسوجات الإجمالية، حيث تحتل الهند المرتبة السادسة في الدول المصدرة للألياف الصناعية على مستوى العالم.

ووجه الدعوة للشركات المصرية للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية لمعرض "source india 2018" والمزمع عقده في الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر المقبل ، بمدينة سورات الهندية والمقام على مساحة 10 آلاف متر مربع.

وأشار الى أن المعرض سيتح عرض منتجات من الاقمشه والغزول والاكسسوارات الجديدة وأحدث الابتكارات وخطط الموضة العالمية وكافة الخامات لمصدري الملابس الجاهزة بمشاركة ما يقرب من 200 شركة هندية.