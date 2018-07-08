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    صناعة الحبوب: قرار استيراد الأرز سيساعد على استقرار الأسعار

    09:12 م الأحد 08 يوليو 2018
    صناعة الحبوب: قرار استيراد الأرز سيساعد على استقرار الأسعار

    أرز

    القاهرة – (أ ش أ):

    قال الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز التابعة لغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاص باستيراد الأرز الشعير سيسهم في عمل المضارب للقطاعين العام والخاص على مدار العام.

    وأوضح شحاتة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد - أن القرار سيساعد على استقرار الأسعار على مدار العام، موضحًا أن ذلك سيمنع المضاربة بطعام المواطن المصري.

    وكان السيسي وافق اليوم خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء، ووزير الإسكان والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على السماح باستيراد الأرز، وقيام هيئة السلع التموينية بتسويق الأرز للعام الجديد ووضع أسعار جيدة للمحصول بالاتفاق مع وزارة الزراعة.

    هذا المحتوى من

    Asha
    رجب شحاتة شعبة الأرز صناعة الحبوب استيراد الأرز اتحاد الصناعات المصرية

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