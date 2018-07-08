لجنة العدالة الاجتماعية تناقش شروط استحقاق الدعم

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان اليوم الأحد، إن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية أجتمعت لمناقشة مكونات برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برامج الدعم العيني وشروط الاستحقاق بهدف تحسين الاستهداف والوصول الى الفئات الأولى بالرعاية وحمايتها من أثار التضخم.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تم بناء على توجيهات مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاراء.

حضر الاجتماع وزير التموين الدكتور علي المصيلحي ووزير الإنتاج الحربي الدكتور محمد العصار، ووزير المالية الدكتور محمد معيط .

و4الت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الاجتماع استهدف عرض موقف استكمال البيانات الخاصة بالمستفيدين من مختلف أوجه الدعم وسبل تعظيم العائد منها ،والتكامل بين قواعد البيانات بالوزارت المختلفه .ودراسة آليات التظلم في حالات الاستبعاد من الحصول على الدعم .

واضافت والى اةأن اللجنه ستكثف من الاجتماعات خلال الفترة المقبله للانتهاء من استكمال قواعد البيانات و وضع كافة القواعد المنظمة للحصول على الدعم وكذلك عمليات التنقية التى تشمل استبعاد غير المستحقين على أن تكون عمليات الاستحقاق والاستبعاد تتم بشفافية ووفق ضوابط معلنة .