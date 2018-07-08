التضامن: لجنة العدالة الاجتماعية تناقش شروط استحقاق الدعم العيني

القاهرة- مصراوي:

قال بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، إن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية اجتمعت اليوم لمناقشة مكونات برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها شروط استحقاق الدعم العيني.

وأضاف البيان أن مناقشة اللجنة لشروط الاستحقاق هدفه تحسين الاستهداف والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية وحمايتها من آثار التضخم .

وبحسب ما نقله البيان عن وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، فإن الاجتماع استهدف عرض موقف استكمال البيانات الخاصة بالمستفيدين من مختلف أوجه الدعم وسبل تعظيم العائد منها.

كما ناقش الاجتماع آليات التظلم في حالات الاسبتعاد من منظومة الدعم.

وقالت غادة والي "اللجنة ستكثف من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة للانتهاء من استكمال قواعد البيانات ووضع كافة القواعد المنظمة للحصول على الدعم وكذلك عمليات التنقية التى تشمل استبعاد غير المستحقين، حتى تتم عمليات الاستحقاق والاستبعاد بشفافية ووفق ضوابط معلنة".

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم أكثر من دعم نقدي للمحتاجين من خلال معاشات تكافل وكرامة والتضامن الاجتماعي ومعاش الطفل.

وحضر الاجتماع وزير التموين، علي المصيلحي ووزير الإنتاج الحربي، محمد العصار وزير المالية، محمد معيط، بحسب البيان.