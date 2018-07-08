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الدولار يستقر في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

04:59 م الأحد 08 يوليو 2018
الدولار يستقر في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم

الدولار

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، بينما استقر سعره في 10 بنوك أخرى.

استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك قناة السويس والبركة والتجاري الدولي عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، وهي نفس مستويات بداية تعاملات الصباح.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا، أيضا في بنوك كريدي أجريكول والعربي الأفريقي وأبوظبي الإسلامي والقاهرة عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

كما بقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك الإسكندرية عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

الدولار بنك قناة السويس بنك التجاري الدولي

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