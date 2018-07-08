بالصورـ محلات ملابس كبرى تبدأ الأوكازيون الصيفي مبكرًا لمواجهة الركود

كتبت وتصوير- دينا خالد:

بدأ عدد من توكيلات محلات الملابس العالمية الشهيرة، في مصر، الإعلان عن تخفيضات في أسعار مجموعة الملابس الصيفية بنسب تصل إلى 70% لتحريك السوق.

وفي جولة لمصراوي، على عدد من المحلات الشهيرة في المهندسين، قال فادي فهيم، أحد العاملين في أحد المحلات الشهيرة، إن التخفيضات الصيفية بدأت مبكرًا هذا العام، من أجل تنشيط حركة البيع.

وأضاف فادي: "بدأنا الأوكازيون في منتصف الشهر الماضي، من أجل مواجهة حالة الركود في السوق، خلال موسم الصيف، بسبب ارتفاع أسعار الملابس".

وبحسب اللافتات التي تضعها المحلات على واجهاتها، فإن الخصومات تبدأ من 7% وتصل في بعضها إلى 50 و70%.

"التخفيضات عادة بتحرك الطلب وبيزيد الإقبال، لكنه في نفس المستوى الطبيعي في مثل هذه الأوقات، ولم نشهد طفرة في الطلب"، بحسب ما قاله فادي.

وقال يحيى الزنانيري، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن توكيلات محلات الملابس الكبرى في مصر تبدأ التخفيضات عادة قبل الأوكازيون المحلي، "ولكنها بدأت مبكرًا كثيرًا هذا العام نتيجة لحالة الركود التي يشهدها قطاع الملابس".

وأضاف الزنانيري، أن "ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، جعلهم يعيدون ترتيب أولوياتهم، والتفكير قبل اتخاذ قرار الشراء".

وأشار الزنانيري إلى أنه من المقرر أن يبدأ الأوكازيون الصيفي بداية من شهر أغسطس المقبل تزامنًا مع موسم عيد الأضحى المبارك.

وقال أحمد مصطفى، أحد العاملين في أحد المحلات الشهيرة، إن عروض التخفيضات بدأت منذ بداية الشهر الجاري بنسب خصومات تبدأ من 10% حتى 50%.

"أقل نسبة خصم على البنطلونات الجينز لأنه لا تصنف ضمن الملابس الصيفية أو الشتوية وتباع طوال العام" بحسب مصطفى.

ويرى مصطفى أن الإقبال منذ بداية الإعلان عن التخفيضات زاد 3 مرات مقارنة بالأيام السابقة.

"في ناس كتير بتستنى التخفيضات (السيل) من السنة للسنة وخاصة بعد ارتفاع الأسعار، بس في ناس بتيجي تشوف التخفيضات وبرده ما بتاخدش قرار الشراء لأنها لسه مرتفعة على كثير منهم"، بحسب ما قال مصطفى.