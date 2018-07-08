جلوبال تيلكوم: 965 مليون دولار عائد بيع أسهم شركة "جيزي"

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة جلوبال تيلكوم القابضة (جي تي اتش)، إنه في حال الموافقة على صفقة بيع أسهم في شركتها بالجزائر "جيزي" من قبل مساهمي الأقلية، فإنها ستتسلم صافي مبلغ 965 مليون دولار، وفقاً لشروط العرض، بما يشمل تأجيل سداد مبالغ محددة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأحد، أن هذه المبالغ بعد أداء الديون والاحتياطات المتبقية للشركة يمكن الموافقة على توزيعها على المساهمين.

وأضاف البيان، أن الصفقة ستتطلب تعيين مستشار مالي مستقل من قبل مجلس الإدارة، ومراجعة مجلس الإدارة من خلال أعضائه المستقلين لتقرير المستشار المالي المستقل، وكذلك إصدار مجلس الإدارة توصيته للمساهمين ودعوة الجمعية العامة غير العادية.

بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية على الصفقة وتفويض ممثل للتوقيع على مستندات الصفقة، منوهة بأن شركة فيون- المساهم الرئيسي بها- ستمتنع عن التصويت.

وقال البيان، إنه فور التوقيع على مستندات الصفقة وتنفيذها سوف تتلقى جي تي اتش الأموال، ويتم إدراجها في حسابتها ويمكن بعد ذلك لمجلس الإدارة التوصية لجمعية عامة أخرى بتوزيع الأرباح، منوهة بأن الجمعية العامة هي التي سوف تقرر توزيع الأرباح.

ونوهت بأنه في حالة الموافقة على هذه الصفقة من قبل مساهمي الأقلية، سوف تستمر "جي تي اتش" في امتلاك نسبة 45.6% من جيزي -العاملة في الجزائر-، مبينة أنه بعد إتمام الصفقة سوف تكون الشركة العامة الوحيدة وبالتالي تقرب من 100% من إجمالي قيمة الشركة.

وقالت جلوبال تيلكوم، في بيان إبريل الماضي، إن شركة فيون "المساهم الرئيسي بها" سحبت عرض الشراء الإجباري على الأسهم التي لا تمتلكها، نتيجة "مرور الوقت دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن عرض الاستحواذ"، وإنها "ليس لديها نية في أن تمضي بأي عرض شراء إجباري أخر في الوقت الحالي".

وكانت شركة جلوبال تيلكوم، قالت الأسبوع الماضي إنها تلقت عرضًا من شركة فيون، التي تملك حصة 57.7% من أسهمها، لشراء إجمالي رأس المال المصدر لـ 3 شركات مملوكة لها بقيمة 2.55 مليار دولار.

وتحولت جلوبال تيلكوم إلى الخسارة خلال العام الماضي، بقيمة 42 مليون دولار مقابل 194 مليون دولار صافي ربح في 2016.