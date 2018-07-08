أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودًا بقيمة 650 مليون دولار في مصر وأمريكا

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون ليميتد، إنها أضافت عقود جديدة في مصر والولايات المتحدة بقيمة 650 مليون دولار إلى قيمة المشروعات تحت التنفيذ خلال الربع الثاني من عام 2018.

وأضافت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد أن قيمة العقود الجديدة في مصر بلغت حوالي 415 مليون دولار أمريكي لتشمل مشروعات في قطاعات النقل والمياه والتنمية العمرانية مثل مدينة العلمين.

وبدأت أوراسكوم بالفعل تنفيذ أعمال إنشاء جزء من هذه المشروعات وتوقيع الوثائق النهائية الخاصة بها، بحسب البيان.

كما وقعت أوراسكوم على عقود جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية تبلغ قيمتها حوالي 235 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام، وفقًا للبيان.

وتشمل العقود الجديدة مشروعات في قطاعات المباني التجارية والبنية التحتية والصناعة منها المرحلة الثانية من تطوير مشروع قطار PHX Sky Train ® الذي يشمل أعمال مسار القطار ومرفق الصيانة بمطار Phoenix Sky Harbor الدولي في ولاية أريزونا.

وأوراسكوم كونستراكشون ليميتد، هي شركة عامة مدرجة في بورصة ناسداك دبي والبورصة المصرية منذ مارس 2015.