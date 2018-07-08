3 أسباب تفسر هبوط البورصة 1.8% بتعاملات الأحد

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد بشكل جماعي، وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.8% إلى مستوى 15839 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.9%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2%.

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، إن الهبوط الكبير للبورصة اليوم، يرجع إلى 3 أسباب رئيسية، أولها تراجع أسهم شركات القطاع العقاري نتيجة الحديث عن تطبيق ضريبة على عملية بيع وشراء العقارات بنسبة 2.5%، وهو ما أثر على أسهم مثل الشركات العقارية المدرجة مثل بالم هيلز، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير وطلعت مصطفى.

وتراجع سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنحو 4.8%، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 3.8%، وأوراسكوم كونستراكشون ليمتيد بنسبة 0.8%، وسهم بالم هيلز للتعمير بنسبة 5.1%، كما تراجع سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر بنسبة 0.7%

وأضاف زكريا "كما تراجع سهم شركة جلوبال تيليكوم القابضة بنسبة 5.8%، بعد تلقيها عرض شراء أسهم الشركة في الجزائر بقيمة أقل من العرض الأول للشراء".

"وهناك عامل خارجي لكنه يؤثر على قرارات المستثمرين، وهو الحرب التجارية بين أمريكا والصين، والذي يخلق حالة من الترقب لما سيحدث في الأسواق العالمية" بحسب زكريا.

وسجلت تعاملات الأجانب خلال تعاملات اليوم صافي بيع بقيمة 246.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 215.2 مليون جنيه، والعرب بقيمة 31.4 مليون جنيه.

وقررت أمريكا يوم الجمعة الماضية، فرض رسوم جمركية على واردات صينية، بنسبة 25% على بضائع صينية تبلغ قيمتها 34 مليار دولار، كدفعة أولى من رسوم تستعد الولايات المتحدة لفرضها على الصين بقيمة 50 مليار دولار، ولم تنتظر الصين كثيرًا حيث قررت هى الأخرى فرض رسوم مماثلة بنسبة 25% على 545 منتجًا أمريكيًا بقيمة تبلغ أيضًا 34 مليار دولار، ضمنها منتجات زراعية كفول الصويا وغيرها مثل السيارات.