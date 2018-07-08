الذهب يواصل استقراره في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد عند نفس مستوياتها مقارنة بأسعار الأمس السبت.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرفة التجارية، إن الذهب استقر خلال تعاملات اليوم عند 630 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21، وهي نفس أسعار الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 543 جنيهًا، وعيار 24 نحو 727 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5040 جنيهًا، وهي نفس أسعار الأمس.

وأرجع نجيب أسباب استقرار المعدن الأصفر، إلى أن اليوم هو العطلة الرسمية للبورصات العالمية، ومن المقرر أن تعاود عملها بداية من الغد.