مصر ضيف شرف معرض الصين الدولي للواردات في نوفمبر

كتبت- إيمان منصور:

قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن مصر ستشارك في معرض الصين الدولي للواردات والمقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شنغهاي الصينية بمشاركة 100 دولة من مختلف أنحاء العالم وعدد كبير من الشركات المصرية العاملة في كافة المجالات.

وجاء هذا خلال لقاء عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وسونج ايقوه، سفير الصين بالقاهرة، لتناول مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية المشتركة في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة وخاصةً في مجالات التعاون التجاري والصناعي.

وأضاف نصار أن الوقت الحالي هو الوقت المناسب لضخ مزيد من الاستثمارات الصينية بالسوق المصري خاصةً في ظل حالة الاستقرار السياسي التي تشهدها مصر، وكذا العلاقات القوية التي تربط مصر والصين.

وأكد نصار أن مصر حريصة على المشاركة في معرض الصين الدولي، والذي يمثل فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية إلى الصين خاصة في ظل قرار الحكومة الصينية بأن تكون مصر هي ضيف شرف المعرض.

ونقل البيان عن سونج ايقوه، سفير الصين بالقاهرة، قوله إن بلاده تحرص على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والصين لمستويات غير مسبوقة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار السفير الصيني إلى أهمية مشاركة مصر في منتدى الصين وأفريقيا المقرر انعقاده بالعاصمة بكين خلال شهر سبتمبر المقبل الذي سيمثل منصة جيدة لاستعراض الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بين الصين والدول الأفريقية وعلى رأسها مصر.

وأضاف أيقوه أن تبادل الزيارات الرسمية على المستوى الرئاسي ساهمت في تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات المتميزة بين القاهرة وبكين، مشيراً إلى أهمية مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا وكونها من أولى الدول التي دعمت مبادرة الحزام والطريق التي تنفذها الحكومة الصينية حاليا.