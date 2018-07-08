"جي بي أوتو" تصدر أول سندات توريق بقيمة 355 مليون جنيه

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة جي بي أوتو اليوم الأحد، قيام شركتها التابعة، جي بي للتأجير التمويلي بإصدار سندات توريق بقيمة إجمالية قدرها 355 مليون جنيه، بحسب بيان صحفي للشركة أرسلته للبورصة.

وقال البيان إن الشركة ستوظف عائدات عملية التوريق في خفض مديونياتها وتعزيز مركزها المالي، فضلا عن خلق حدود ائتمانية جديدة لدى البنوك.

وبحسب البيان فإن عملية الإصدار سوف تتم على 3 شرائح بمدد استحقاق تتراوح ما بين 13 و 36 و60 شهرًا.

وتبلغ قيمة الشريحة الأولى 154 مليون جنيه لمدة 13 شهرًا، والشريحة الثانية 167 مليون جنيه لمدة 36 شهرًا، والشريحة الثالثة 34 مليون جنيه لمدة 60 شهرًا.

ونقل البيان عن شريف صبري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جي بي للتأجير التمويلي، إن الإصدار يهدف إلى تعزيز المركز المالي للشركة وهو ما ستظهره النتائج المالية خلال العام الحالي.

وتأسست شركة جي بي للتأجير التمويلي، عامن 2008 تحت مظلة جي بي كابيتال ذراع التمويل التابع لشركة جي بي أوتو، وبدأت أول عملياتها خلال الأربع الأخير من 2009.

والتأجير التمويلي نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره مقابل دفعات دورية.