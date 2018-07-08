مصر للألومنيوم تعلن أسعارها الجديدة بزيادة 3 آلاف جنيه في الطن

كتبت- دينا خالد:

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن شركة مصر للألومنيوم أعلنت أسعارها الجديدة، لشهر يوليو، بزيادة 3000 جنيه للطن، وذلك بعد زيادة أسعار الكهرباء والوقود الأخيرة.

وأضاف المهندس، في تصريحات لمصراوي، أن إجمالي سعر طن الألومنيوم بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة وصل إلى 71 ألف جنيه بعد الأسعار الجديدة.

وأشار المهندس، إلى أن ارتفاع سعر الألومنيوم سيؤثر على كثير من الصناعات مثل الأجهزة المنزلية والأواني، وسيرفع أسعارها.

"مع ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وضعف حركة البيع والشراء السوق قد يصل إلى مرحلة الكساد"، بحسب ما قاله المهندس.

وأعلنت وزارة الكهرباء، زيادة متوسط تعريفة الكهرباء في الجهد الفائق الذي يستخدم عادة في مصانع الألومنيوم والحديد والصلب بنحو 41.8% بداية من يوليو الجاري، كما رفعت الحكومة أسعار الوقود والتي من بينها السولار الذي يستخدم في سيارات نقل البضائع والخامات.

ويرى محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، أن سعر خام الألومنيوم المحلي يتحدد كل شهر من خلال سعره في البورصة العالمية ويضاف إليه المصروفات الداخلية من نقل وشحن وضريبة قيمة مضافة.

وأشار حنفي إلى أن "شركة مصر للألومنيوم تصدر نحو نصف إنتاجها للخارج لذا الأسعار تخضع للتسعير العالمي".

ويرى حنفي أنه لابد من أن يكون التسعير المحلي للألومنيوم موازي للسعر العالمي، حتى لا تقع شركة مصر للألومنيوم في قضايا إغراق من الدول التي تستورد منها.

"لما يكون السعر المحلي أعلى من السعر العالمي اللي مصر للألومنيوم بتبيع بيه في مصر يبقى هي كده بتعمل إغراق للأسواق الخارجية، فيجيب أن يكون السعر موازي للسعر العالمي"، بحسب حنفي.

وطالب حنفي الحكومة "بمعاملة الكهرباء في صناعة الألومنيوم باعتبارها أحد الخامات التي تدخل في الإنتاج وليس باعتبارها طاقة، ووضع أسعار خاصة لصناعة الألومنيوم".