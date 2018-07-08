أرامكس توقع مذكرة تفاهم مع بوابة مصر للعالم لزيادة الصادرات المصرية

كتب- مصطفى عيد:

وقعت شركة أرامكس، إحدى شركات خدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة، مذكرة تفاهم مع شركةEG-GAT "بوابة مصر للعالم"، إحدى شركات صندوق تحيا مصر، المعنية بإنشاء وإدارة المنصة القومية الرسمية للتسويق والتجارة الإلكترونية لمصر.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى مضاعفة وزيادة حجم صادرات المنتجات المصرية إلى كافة دول العالم، بحسب بيان من شركة أرامكس اليوم الأحد.

وستقدم شركة أرامكس، بموجب المذكرة الموقعة، خدمات خاصة لبوابة مصر للعالم، منها خدمات التوريد سواء محليا أو عالميا، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية شهرية وورش عمل مختلفة، فضلاً عن تقديم حزمة من العروض التعريفية عبر بوابة مصر للعالم.

وقال سامر غرايبة، الرئيس التنفيذي لأرامكس في أفريقيا، إن توصيل المنتجات المصرية إلى المشترى النهائي فى أي مكان حول العالم بسهولة ويسر، يأتي على قائمة أولويات أرامكس.

وأكد غرايبة أن الخدمات التي تقدمها أرامكس لمنصات التجارة الإلكترونية لا تقتصر على الشحن السريع فقط، بل تشمل تحصيل ثمن المنتج نقدًا عند التسليم، وتحويل المبالغ المحصلة إلى مصر باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، بالإضافة إلى توفير مساحات تخزينية تلائم احتياجات المصدرين، مع تقديم مختلف الخدمات الخاصة بالتعبئة والتغليف.

وأوضح غرايبة أن أرامكس سوف تنظم دورات تدريبية للمبتدئين وصغار المصدرين لتعريفهم بفنون التجارة الإلكترونية العابرة للحدود وأساسيات الشحن الدولي السريع واللوجستيات.