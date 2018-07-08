البوري يسجل 36 جنيهًا.. أسعار السمك تستقر في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار بعض المأكولات البحرية، بسوق العبور اليوم الأحد مقارنة بأسعار الأمس، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بين 18.5 و20 جنيها، وكيلو البوري بين 32 و36 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبري الممتاز بين 240 و340 جنيهًا، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيهًا، وثبت سعر سمك المكرونة السويسي عند 50 و60 جنيهًا.

واستقر سعر البلطي الفليه بين 30 و70 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو السبيط بين 70 و100 جنيه، وهي نفس أسعار الأمس.