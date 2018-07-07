الذهب يستقر في تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 630 جنيهًا

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، عند مستوى مرتفع نسبيا بعد موجة انخفاض شهدها قبل أسبوع.

وقال وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرفة التجارية، إن الذهب استقر خلال تعاملات اليوم عند 630 جنيها لجرام الذهب عيار 21، وهي نفس أسعار الأمس.

وأضاف أن الذهب تراجع خلال الفترة الماضية، نتيجة اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة، وتراجع الطلب على الذهب عالميا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 543 جنيهًا، وعيار 24 نحو 727 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5040 جنيهًا، وهي نفس أسعار الأمس.