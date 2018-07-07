التضامن: تمويل 70 مشروع "مستورة" بقيمة 1.5 مليون جنيه بحلايب وشلاتين

القاهرة- مصراوي:

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن مشروع "مستورة" نجح خلال الأشهر الماضية في الوصول إلى تمويل أكثر من 70 مشروعا لسيدات في حلايب وشلاتين بقيمه تصل إلى 1.5 مليون جنيه.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إنه تم تبسيط إجراءات الحصول على القرض، واقتصارها على صورة بطاقة الرقم القومي فقط، نظرا لعدم وجود لجان زكاة بهذه المناطق وذلك مساهمة من البنك في وصول الخدماته لأكبر عدد من المستفيدين، وتسهيل الحصول عليها، ومنح المرأة في حلايب وشلاتين فرصا أكثر للتمكين الاقتصادي وزيادة موارد الدخل .

وأضافت والي – وفقا للبيان - أنه في إطار اهتمام البنك بتمويل المشروعات متناهية الصغر وخصوصا في الصعيد والمناطق الحدودية، وتفعيلا لمبادرات شمول المالي في المناطق الأكثر فقرا تم توجيه فرق من المتطوعين للترويج لقرض مستورة في هذه المناطق.

كما أوضحت والي، أن بنك ناصر الاجتماعي نجح حتى الآن في تمويل أكثر من 7500 مشروعا تقريبا بإجمالي 115 مليون .