186 مليار جنيه استحقاقات شهادة 20% في بنكي الأهلي ومصر خلال شهرين

كتبت - منال المصري:

قفزت قيمة استحقاقات شهادة الادخار ذات العائد 20%، في بنكي الأهلي المصري ومصر، إلى 186 مليار جنيه خلال شهرين من بدء استحقاق آجال الشهادة، بحسب مسؤولين بالبنكين.

وكانت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، بدأت منذ 5 مايو الماضي، في إيداع أصل قيمة شهادة الادخار ذات العائد 20%، للعملاء الذين حل موعد استحقاق شهاداتهم.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، لمصراوي، إن استحقاقات الشهادة 20% بلغ 125 مليار جنيه منذ بدء تاريخ استحقاقها في أول مايو الماضي، حتى نهاية يوم الخميس الماضي.

وأوضح أبو الفتوح، أن إجمالي حصيلة مبيعات شهادة 20% جذبت 400 مليار جنيه خلال 16 شهرا من طرحها وقبل ايقافها فى منتصف فبراير الماضي.

وقال أبو الفتوح، إن العملاء يفضلون بنسبة كبيرة إعادة استثمار أموالهم في شهادة لاادخار ذات العائد 15.25% ذات أجل 3 سنوات ويصرف عائدها كل 3 أشهر وكذلك الشهادة 15.75% ذات أجل عام واحد ويصرف عائدها شهريا.

وقال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر، إن استحقاقات شهادة الـ 20% بلغت 61 مليار جنيه في شهري مايو ويونيو الماضيين.، وإن إجمالي مبيعات شهادة 20% بلغت 200 مليار جنيه منذ طرحها في نوفمبر 2016 حتى منتصف فبراير الماضي.

وأضاف المغربي، أن العملاء يفضلون إعادة استثمار استحقاق الشهادة 20% في شهادة 15% ذات آجال 3 سنوات ويصرف عائدها شهريا.

وطرحت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، شهادة الـ 20% في نوفمبر 2016، بعد تحرير الجنيه، من أجل دعم العملة المحلية والحد من الدولرة، وكبح التضخم.

وتوقف بنكا مصر والأهلي عن طرح هذه الشهادة في منتصف فبراير الماضي، بعد قرار المركزي بخفض الفائدة 1% لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف، وكان بنك القاهرة أوقف إصدار الشهادة في وقت سابق عن البنكين.