شهادة ادخار بنك الاستثمار القومي تجذب 20 مليار جنيه خلال شهر

كتبت- منال المصري:

جذبت شهادات الادخار ذات العائد 15.75% والتي يصدرها بنك الاستثمار القومي، نحو 20 مليار جنيه، خلال شهر من طرحها، بحسب ما قاله محمود منتصر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، لمصراوي.

وكان البنك قد قرر نهاية شهر مايو الماضي إيقاف طرح الشهادة ذات عائد 16.25%، والتي يطرحها عبر فروع البنك الأهلي وإصدار شهادة جديدة بفائدة 15.75%.

وتقدم شهادة الاستثمار ذات العائد 15.75% أعلى فائدة على مستوى الأوعية الادخارية بالجهاز المصرفي ويبلغ آجالها عامًا واحدًا يصرف عائدها كل 3 أشهر.

وقال منتصر إن شهادة 15.75% تجد إقبالًا واسعًا من العملاء، حيث يتراوح متوسط بيع الشهادة بين 600 مليون جنيه إلى مليار جنيه يوميًا .

وتأتى حصيلة بيع شهادة 15.75% بنسبة كبيرة من الشهادات التي انتهى استحقاق آجالها والتي كانت تبلغ نسبة فائدتها 20%، بحسب منتصر.

وبدأ أستحقاق الشهادة 20% في أول مايو الماضي، بأربعة بنوك هي الأهلي ومصر والقاهرة والاستثمار القومي، بعد نحو 16 شهرًا من طرحها.