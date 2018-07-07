وزارة التخطيط تطلق الموقع الإلكتروني لجائزة مصر للتميز الحكومي

كتبت- إيمان منصور:

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الموقع الالكتروني لجائزة مصر للتميز الحكومي، والتي تهدف إلى تكريم الموظفين المثالين والمؤسسات المثالية، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.

وقالت هاله السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن وجود مثل تلك الجائزة الوطنية لها دور إيجابي فعال، فضلًا عن دعم التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق على مستوى الأفراد والمؤسسات.

وتضم جائزة مصر للتميز الحكومي، نوعان من الجوائز وهي جوائز التميز المؤسسي وجوائز التميز الفردي، مضيفة أن جوائز التميز المؤسسي تضم جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمة، وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الالكترونية.

أما بالنسبة لجوائز التميز الفردي فهي تضم جائزة المدير الحكومي المتميز، وجائزة الموظف الحكومي المتميز، وجائزة الابتكار والإبداع الفكري، بحسب البيان.

وأضافت هالة السعيد أنه سيتم فتح باب التسجيل خلال الفترة القليلة القادمة على أن يكون آخر موعد للتسجيل والترشح للجوائز هو 1 يونيو 2019.

مشيرة إلى أن تلك الفترة ستعد بمثابة فرصة جيدة يتم استغلالها لتأهيل وتدريب المؤسسات والأفراد والتوعية الجيدة وتنمية القدرات.

وسيكون التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لجائزة التميز الحكومي، http://www.egea.gov.eg/

وفي نهاية الأسبوع الماضي، عقدت الوزارة مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018، وبدعم وشراكة إماراتية، للحديث عن كيفية أداء الحكومي من خلال الاستفادة من التجربة الإماراتية.