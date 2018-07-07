القابضة الكيماوية تستهدف 2.9 مليار جنيه أرباحًا في العام المالي الجديد

كتبت- شيماء حفظي:

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، موازنة العام المالي الجديد 2018 – 2019، والذي يبدأ في يوليو الجاري وينتهي في يونيو المقبل.

وتستهدف الشركة القابضة الكيماوية – بصورة مستقلة - تحقيق صافي ربح نحو 488 مليون جنيه، وإيرادات بقيمة 1.162 مليار جنيه، كما تستهدف الموازنة العامة المجمعة للشركة والشركات التابعة، تحقيق صافي ربح نحو 2.9 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، وفقا لبيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم السبت.

وقال البيان، إن الوزير ترأس الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية.

وخلال الجمعية، وجه الوزير إدارة الشركة القابضة بدراسة المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنة بشكل دقيق، وتحديد الجدوى الفنية والمالية لكل مشروع، والعرض على لجنة الاستثمار المشكلة بالشركة القابضة، مع مناقشة نتائج تلك الدراسات مع الوزارة.

وطالب وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بتفادي الردود النمطية المقدمة من إدارة الشركة القابضة - والمتكررة لعدة سنوات - على بعض ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وفقا للبيان.

كما وافقت الجمعية العامة على اعتماد سداد مبلغ 600 مليون جنيه لوزارة المالية من حصتها فى أرباح العام المالى2017/2018 إلى جانب سداد ديون مستحقة على الشركة لصالح وزارة المالية.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 913 مليون جنيه ليصبح 4 مليارات جنيه بما يدعم المركز المالي للشركة ويتناسب مع حجم استثماراتها في الشركات التابعة.