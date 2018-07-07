40 جنيهًا ارتفاعا في كيلو الجمبري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو الجمبري الممتاز بين 240 و340 جنيهًا، بزيادة 40 جنيها، بسوق العبور اليوم السبت عند نفس مستوياتها بالأمس.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم بين 18.5 و20 جنيها، وكيلو البوري بين 32 و36 جنيها، وهو نفس سعر أمس، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيهًا، وثبت سعر سمك المكرونة السويسي عند 50 و60 جنيهًا.

واستقر سعر البلطي الفليه بين 30 و70 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو السبيط بين 70 و100 جنيه، وهي نفس أسعار الأمس.