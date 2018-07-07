ارتفاع أسعار الطماطم والكوسة والفاصوليا في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم والكوسة والفاصوليا، بينما انخفضت أسعار الخيار البلدي بسوق العبور، خلال تعاملات اليوم السبت مقابل مستوياتها بالأمس.

واستقرت أسعار الموز البلدي والبرتقال والعنب والبطيخ، عند نفس أسعار أمس، بحسب بيانات سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.75 و3.75 جنيه، بارتفاع 75 قرشا.

البطاطس بين 3.25 و4.25 جنيه.

البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 7 و 10 جنيهات، بارتفاع جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و4 جنيهات.

الملوخية 2.5 جنيه.

الخيار البلدي بين 4 و4.5 جنيه، بانخفاض جنيها.

البامية بين 7 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 و3 جنيهات.

الليمون البلدي بين 8 و12 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 5 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و7 جنيهات.

التفاح البلدي بين 7 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 2 و4 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 10 و15جنيها.