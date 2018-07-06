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الصين تقيم دعوى بمنظمة التجارة ضد واشنطن بشأن الرسوم الجمركية

05:26 م الجمعة 06 يوليو 2018
الصين تقيم دعوى بمنظمة التجارة ضد واشنطن بشأن الرسوم الجمركية

ترامب والرئيس الصيني

القاهرة- وكالات:

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الجمعة إن بكين أقامت دعوى ضد الولايات المتحدة بشأن فرض رسوم جمركية على الواردات، بحسب وكالة رويترز.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات سلع صينية بقيمة 34 مليار دولار يوم الجمعة فردت الصين بالمثل واتهمت واشنطن بإطلاق شرارة "الحرب التجارية الأوسع نطاقا" في الوقت الذي صعد فيه أكبر اقتصادين في العالم خلافهما بشدة.

وزارة التجارة الصينية واشنطن منظمة التجارة العالمية الرسوم الجمركية
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