روسيا تزيد رسوما جمركية على سلع أمريكية ردا على قيود تجارية

القاهرة- وكالات:

قالت وزارة الاقتصاد الروسية اليوم الجمعة إن رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف وقع قرارا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسب تتراوح بين 25 و40% على بعض الواردات من الولايات المتحدة ردا على تحرك مماثل من جانب الولايات المتحدة، بحسب وكالة رويترز.

وسيتم تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية على واردات الألياف الضوئية والمعدات المستخدمة في بناء الطرق وقطاع النفط والغاز وتصنيع المعادن والتعدين، وفقا لبيان من وزارة الاقتصاد.

ونقل البيان عن وزير الاقتصاد ماكسيم أورشكين قوله إن روسيا ستفرض رسوما جمركية على السلع التي لها بدائل محلية الصنع.