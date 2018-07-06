العجز التجاري الأمريكي ينخفض إلى أدنى مستوى في 18 خلال مايو

القاهرة- وكالات:

انخفض العجز التجاري الأمريكي إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام خلال مايو مع ارتفاع الصادرات لتسجل مستوى قياسيا بدعم من زيادة شحنات فول الصويا والطائرات التجارية، بحسب وكالة رويترز.

وقالت وزارة التجارة اليوم الجمعة إن العجز التجاري انخفض 6.6% إلى 43.1 مليار دولار، وهو الأقل منذ أكتوبر 2016. وجرى تعديل بيانات أبريل تعديلا بسيطا لتظهر انخفاض العجز إلى 46.1 مليار دولار بدلا من 46.2 مليار في القراءة السابقة.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع العجز إلى 43.7 مليار دولار في مايو. وبعد التعديل في ضوء التضخم، انخفض العجز إلى 75.3 مليار دولار، وهو الأدنى منذ مارس 2017، من 77.5 مليار دولار في أبريل.

وفي مايو، زادت صادرات السلع والخدمات 1.9% إلى مستوى قياسي بلغ 215.3 مليار دولار. وتلقت الصادرات دعما من زيادة قدرها 1.9 مليار دولار في تسليمات الطائرات التجارية. وزادت صادرات فول الصويا ملياري دولار.

وارتفعت واردات السلع والخدمات 0.4% في مايو إلى 258.4 مليار دولار.